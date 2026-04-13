Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 04:59

Посольство России в Турции усиливает меры безопасности

Обложка © Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике

Обложка © Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике

Ситуация на Ближнем Востоке требует дополнительного укрепления мер безопасности посольств России в странах региона. Об этом сообщили РИА «Новости» в диппредставительстве РФ в Анкаре.

Дипломаты отметили, что обстановка остаётся устойчиво напряжённой и периодически переходит в фазу резких обострений. В качестве примеров там указали развитие событий в Газе, Ливане и в районе Персидского залива. В Турции усиление мер безопасности уже осуществляется «в полной мере» в координации с местными властями.

Трамп: Мне всё равно, вернётся ли Иран за стол переговоров

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля готовится к возможному возобновлению войны с Ираном. Согласно утечкам, начальник ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир поручил военным готовиться к «немедленному возобновлению боевых действий. Кроме того, отмечалось сообщение, в котором говорилось о том, что «война закончилась слишком рано».

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Турция
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar