Посольство России в Турции усиливает меры безопасности

Ситуация на Ближнем Востоке требует дополнительного укрепления мер безопасности посольств России в странах региона. Об этом сообщили РИА «Новости» в диппредставительстве РФ в Анкаре.

Дипломаты отметили, что обстановка остаётся устойчиво напряжённой и периодически переходит в фазу резких обострений. В качестве примеров там указали развитие событий в Газе, Ливане и в районе Персидского залива. В Турции усиление мер безопасности уже осуществляется «в полной мере» в координации с местными властями.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля готовится к возможному возобновлению войны с Ираном. Согласно утечкам, начальник ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир поручил военным готовиться к «немедленному возобновлению боевых действий. Кроме того, отмечалось сообщение, в котором говорилось о том, что «война закончилась слишком рано».