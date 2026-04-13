Иран ответил на блокаду Ормуза со стороны США угрозой всем портам в регионе

Решение США устроить блокаду Ормузского пролива является незаконным и представляет опасность для международного судоходства. Пиратские действия Вашингтона противоречат нормам международного права и создают угрозу стабильности в регионе, заявил представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Ограничения преступной Америки на морское движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства», — заявил Зольфагари.

Подобные меры вызывают серьёзную обеспокоенность у Тегерана и могут привести к дальнейшей эскалации. Ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет безопасен, подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов с 14 апреля после неудачных переговоров в Исламабаде. Ограничения распространяются на суда, заходящие в иранские порты и выходящие из них, однако транзит через Ормузский пролив к другим государствам сохраняется. На фоне происходящего мировые цены на нефть резко пошли вверх, а часть танкеров начала избегать маршрутов через опасную зону.