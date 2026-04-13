В Кремле оценили возможную блокаду Ормузского пролива со стороны США
Песков: Мировая экономика ощутимо пострадает из-за блокады Ормузского пролива
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara
В Кремле считают, что мировой экономике не поздоровится из-за возможной блокады Ормузского пролива. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобные действия способны усилить нестабильность на международных рынках.
«Скорее всего, такие действия (блокада Штатами Ормузского пролива. — Прим. Life.ru) продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности», — указал представитель Кремля.
Песков отметил, что ситуация в регионе остаётся напряжённой и требует внимательного наблюдения.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля после провальных переговоров в Исламабаде. Ограничения касаются судов, заходящих в иранские гавани и покидающих их, при этом транзит через Ормузский пролив к другим странам сохраняется. Также Трамп заявил о намерении уничтожить мины, которые, по версии Вашингтона, могли быть размещены Ираном в акватории. На фоне этих событий цены на нефть резко выросли, а часть танкеров начала менять маршруты, избегая опасного участка.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.