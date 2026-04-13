Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 10:17

В Кремле оценили возможную блокаду Ормузского пролива со стороны США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

В Кремле считают, что мировой экономике не поздоровится из-за возможной блокады Ормузского пролива. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия способны усилить нестабильность на международных рынках.

«Скорее всего, такие действия (блокада Штатами Ормузского пролива. — Прим. Life.ru) продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности», — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что ситуация в регионе остаётся напряжённой и требует внимательного наблюдения.

Удар для всего мира: Китай отреагировал на блокаду Ормузского пролива со стороны США

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля после провальных переговоров в Исламабаде. Ограничения касаются судов, заходящих в иранские гавани и покидающих их, при этом транзит через Ормузский пролив к другим странам сохраняется. Также Трамп заявил о намерении уничтожить мины, которые, по версии Вашингтона, могли быть размещены Ираном в акватории. На фоне этих событий цены на нефть резко выросли, а часть танкеров начала менять маршруты, избегая опасного участка.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar