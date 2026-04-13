В Кремле оценили возможную блокаду Ормузского пролива со стороны США

В Кремле считают, что мировой экономике не поздоровится из-за возможной блокады Ормузского пролива. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия способны усилить нестабильность на международных рынках.

«Скорее всего, такие действия (блокада Штатами Ормузского пролива. — Прим. Life.ru) продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности», — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что ситуация в регионе остаётся напряжённой и требует внимательного наблюдения.