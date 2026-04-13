Удар для всего мира: Китай отреагировал на блокаду Ормузского пролива со стороны США
МИД Китая призвал к свободе навигации в Ормузском проливе в интересах всего мира
Свободное судоходство в Ормузском проливе соответствует интересам всех стран мира. Так официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об ограничении навигации в этом регионе.
«Ормузский пролив является важнейшим международным торговым маршрутом логистики товаров и энергоносителей. Поддержание безопасности, стабильности и беспрепятственного судоходства там отвечает интересам международного сообщества», — подчеркнул китайский дипломат.
Го Цзякунь призвал заинтересованные стороны проявлять сдержанность. Пекин готов продолжать играть позитивную и конструктивную роль в урегулировании кризиса.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов с 14 апреля после провала переговоров в Исламабаде. Блокада затронет суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, но не остановит транзит через пролив к неиранским портам. Трамп также пообещал уничтожить мины, которые, по версии США, Иран разместил в проливе. На этом фоне нефть резко подорожала, а часть танкеров начала избегать маршрута.
