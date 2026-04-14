Массированные атаки ВСУ повредили ряд энергообъектов в Запорожье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В Запорожской области после массированных атак со стороны украинских войск повреждены несколько энергетических объектов. В регионе фиксируют частичное отключение электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«В результате массированных атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал в своём канале в Max глава региона.
Балицкий подчеркнул, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы устранить повреждения и вернуть потребителям стабильное электричество.
Напомним, украинские войска нанесли новый удар по энергообъектам в Запорожской области, повредив оборудование в южной части региона. Балицкий сообщил, что сохраняется высокая дроновая активность. А ночью на ЗАЭС автоматика отключила линию «Ферросплавная-1». Позднее специалисты восстановили внешнее электроснабжение станции.
