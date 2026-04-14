На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции восстановлено внешнее электроснабжение по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции, отметив, что подача электроэнергии возобновлена в необходимом объёме.

«Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объёме», — уточнили на станции.

В связи с восстановлением подачи энергии резервные дизель-генераторы, ранее обеспечивавшие работу станции, были остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы уже работают в нормальном режиме. Технологические процессы на АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют.

Также подчёркивается, что радиационный фон на территории станции и в прилегающих зонах остаётся на уровне естественных значений. Ситуация полностью контролируется персоналом