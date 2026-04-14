14 апреля, 06:39

На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

На Запорожской атомной электростанции восстановлено внешнее электроснабжение по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции, отметив, что подача электроэнергии возобновлена в необходимом объёме.

«Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объёме», — уточнили на станции.

В связи с восстановлением подачи энергии резервные дизель-генераторы, ранее обеспечивавшие работу станции, были остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы уже работают в нормальном режиме. Технологические процессы на АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют.

Также подчёркивается, что радиационный фон на территории станции и в прилегающих зонах остаётся на уровне естественных значений. Ситуация полностью контролируется персоналом

На ЗАЭС устанавливают причину отключения внешнего электроснабжения
Напомним, энергоблоки ЗАЭС обесточились 14 апреля из-за срабатывания автоматической защиты на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Основная ЛЭП «Днепровская» остаётся отключённой с 24 марта. На станции были запущены дизель-генераторы. Никаких нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

Андрей Бражников
