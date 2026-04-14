На ЗАЭС устанавливают причину отключения внешнего электроснабжения

Причины отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС в настоящее время выясняют специалисты. Об этом РИА «Новости» рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Специалисты устанавливают причину срабатывания автоматической защиты и отключения высоковольтной линии», — сказала она.

Напомним, что энергоблоки обесточились 14 апреля из-за срабатывания автоматической защиты на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Основная ЛЭП «Днепровская» остаётся отключённой с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Яшина подчеркнула, что никаких нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, ситуация полностью контролируется.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе как по количеству энергоблоков, так и по установленной мощности: на ЗАЭС работают шесть блоков по одному гигаватту каждый. С октября 2022 года станция находится в российской собственности.