ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля, 08:35

Атаки ВСУ вблизи ЗАЭС достигли самой высокой за 3 года интенсивности

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинские военные в последнее время наносят очень много ударов по территории, прилегающей к Запорожской АЭС и по городу Энергодар, подобная интенсивность атак фиксируется впервые за три года. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«В последнее время очень много атак ВСУ на территорию города и прилегающие к станции территории. Такой интенсивности не было за последние три года», — пояснила она ТАСС.

Очередной обстрел ВСУ обесточил часть Запорожской области
Очередной обстрел ВСУ обесточил часть Запорожской области

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооружённые силы Украины за март предприняли попытки атаковать территорию в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с использованием тысяч беспилотников.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar