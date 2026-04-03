Атаки ВСУ вблизи ЗАЭС достигли самой высокой за 3 года интенсивности

Украинские военные в последнее время наносят очень много ударов по территории, прилегающей к Запорожской АЭС и по городу Энергодар, подобная интенсивность атак фиксируется впервые за три года. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«В последнее время очень много атак ВСУ на территорию города и прилегающие к станции территории. Такой интенсивности не было за последние три года», — пояснила она ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооружённые силы Украины за март предприняли попытки атаковать территорию в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с использованием тысяч беспилотников.