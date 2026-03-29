29 марта, 16:11

Очередной обстрел ВСУ обесточил часть Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

В Куйбышевском муниципальном округе и в городе Энергодар вечером 29 марта произошли перебои с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

«Обесточены отдельные населенные пункты Куйбышевского муниципального округа и город Энергодар», — написал Балицкий.

Он добавил, что сохраняется риск повторных ударов со стороны ВСУ, что затрудняет работу энергетиков и восстановление подачи электроэнергии. До этого мэр города‑спутника ЗАЭС Максим Пухов связывал отключение с артобстрелом.

В городе-спутнике ЗАЭС устранили повреждения в электросетях после обстрела ВСУ
Ранее сообщалось, что в Энергодаре из-за атаки беспилотника ВСУ пострадали двое местных жителей — девушка и мужчина. Оба были госпитализированы. Отмечается, что ситуация в регионе остаётся сложной. Урень дроновой опасности достигал предельно высоких показателей. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и следить за сигналами оповещения.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
