Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 14:47

Девушка и мужчина пострадали в Энергодаре при атаке украинского беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара пострадали двое местных жителей — девушка и мужчина.

«Только что в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека — молодая девушка и мужчина. Оба доставлены в больницу», написал он.

Пухов подчеркнул, что ситуация в городе остаётся сложной: уровень дроновой опасности оценивается как чрезвычайно высокий. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и следить за сигналами оповещения.

Ранее со стороны ВСУ была совершена атака на Донецк с применением турбореактивных беспилотных летательных аппаратов. Сведения о результатах ударов и возможных разрушениях или пострадавших нет.

Наталья Афонина
