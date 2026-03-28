Девушка и мужчина пострадали в Энергодаре при атаке украинского беспилотника

Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара пострадали двое местных жителей — девушка и мужчина.

«Только что в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека — молодая девушка и мужчина. Оба доставлены в больницу», — написал он.

Пухов подчеркнул, что ситуация в городе остаётся сложной: уровень дроновой опасности оценивается как чрезвычайно высокий. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и следить за сигналами оповещения.

Ранее со стороны ВСУ была совершена атака на Донецк с применением турбореактивных беспилотных летательных аппаратов. Сведения о результатах ударов и возможных разрушениях или пострадавших нет.