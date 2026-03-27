ПВО отражает налёт турбореактивных беспилотников ВСУ на Донецк
Донецк подвергается атаке с применением турбореактивных беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.
«Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», — говорится в сообщении. Информация о последствиях «на земле» не поступало.
Ранее сообщалось о регулярных обстрелах города со стороны ВСУ. Украинские военные при атаке беспилотников на Донецк применили нестандартные радиочастоты — в частности, диапазон около 7,2 ГГц. Использование такого спектра требует специального оборудования: видеопередатчиков, антенн и приёмных модулей, поддерживающих высокие частоты.
