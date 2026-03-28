Беспилотник ВСУ атаковал зерносклад в Херсонской области, сгорело 700 тонн зерна

В Херсонской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадало сельскохозяйственное предприятие. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, удар дрона пришёлся по территории зернохранилища в селе Благовещенка Новотроицкого округа.

В момент атаки в складе находилось 700 тонн зерна. Вспыхнувший пожар уничтожил значительную часть урожая, а также два грузовых автомобиля, находившихся рядом.

«Сейчас пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Аграрию обязательно окажем поддержку», — говорится в сообщении Сальдо.

До этого в Херсонской области был зафиксирован ещё один удар беспилотника по объекту инфраструктуры. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, дрон атаковал газопровод в Каховке. После попадания магистраль загорелась — огонь охватил участок трубопровода. Пожарные расчёты оперативно выехали на место происшествия.