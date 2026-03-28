За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 70 дронов, есть погибший

Минувшие сутки стали для Белгородской области очень напряжёнными — по региону было выпущено 70 украинских беспилотников. В результате атак погиб мирный житель, ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили в оперативном штабе.

Наибольшее число ударов пришлось на Грайворонский округ, где зафиксировали 28 дронов, 20 из них уничтожили средства ПВО. В селе Смородино после сброса взрывного устройства с беспилотника оказалось разрушено здание на территории храма, также повреждён социальный объект. В Шебекинском округе, по которому выпустили 15 беспилотников, трагедия случилась в селе Маломихайловка: при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина. Ещё один житель этого же округа после удара FPV-дрона по машине доставлен в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.

В Белгородском округе пострадали двое местных жителей в селе Чайки — мужчина и женщина получили ранения при детонации беспилотника. Ещё один мужчина ранен в районе хутора Церковный, где дрон атаковал автомобиль. Пострадавшие находятся в стационарах Белгорода. Кроме того, удары дронами фиксировались в Борисовском, Валуйском, Краснояружском, Прохоровском и Ракитянском округах. В последнем от детонации FPV-дрона сгорел автомобиль.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области минувшей ночью отражали воздушную атаку. В Чертковском и Шолоховском районах силы ПВО уничтожили беспилотники и ракету. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.