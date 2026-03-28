Над Ростовской областью сбили БПЛА и ракету
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В Ростовской области минувшей ночью отражали воздушную атаку. В Чертковском и Шолоховском районах силы ПВО уничтожили беспилотники и ракету. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.
Также в ночь на субботу враг атаковал Ярославскую область. Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в Ярославле. Очевидцы сообщают о повреждённой пристройке, в которой находится продуктовый магазин. Жители слышали около 10 взрывов над городом.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.