Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 08:21

Сальдо сообщил об атаке ВСУ на газопровод в Каховке Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника на газопровод в городе Каховка. В результате удара магистраль получила повреждения и загорелась.

«Преступный киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины», — написал Сальдо в мессенджере MAX.

По словам главы региона, инцидент произошёл после попадания дрона. Пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.

Помимо этого, под удары противника попали и жилые районы. Сальдо уточнил, что сбросы взрывных устройств с коптеров зафиксированы в Новой Каховке, а также в населенных пунктах Раденск и Костогрызово. Там повреждения получили частные домовладения.

Всего за минувшие сутки обстрелам и атакам дронов подверглись более 20 населённых пунктов региона. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Дроны ВСУ устроили налёт на две школы в Херсонской области
BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Владимир Сальдо
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar