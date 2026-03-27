Сальдо сообщил об атаке ВСУ на газопровод в Каховке Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника на газопровод в городе Каховка. В результате удара магистраль получила повреждения и загорелась.

«Преступный киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины», — написал Сальдо в мессенджере MAX.

По словам главы региона, инцидент произошёл после попадания дрона. Пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.

Помимо этого, под удары противника попали и жилые районы. Сальдо уточнил, что сбросы взрывных устройств с коптеров зафиксированы в Новой Каховке, а также в населенных пунктах Раденск и Костогрызово. Там повреждения получили частные домовладения.

Всего за минувшие сутки обстрелам и атакам дронов подверглись более 20 населённых пунктов региона. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.