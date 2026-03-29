В городе-спутнике ЗАЭС устранили повреждения в электросетях после обстрела ВСУ

Энергетики устранили повреждения в электросетях Энергодара Запорожской области, которые возникли в результате сегодняшнего артобстрела. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своём Telegram-канале.

По словам Пухова, специалисты оперативно справились с последствиями атаки на объекты энергоснабжения. Сейчас ведётся поэтапный запуск оборудования на объектах тепловодоснабжения и в жилом фонде. Свет также начнут подавать и остальным потребителям города, уточнил градоначальник.

Напомним, ранее в результате артиллерийского удара, нанесённого ВСУ по Энергодару, город полностью обесточен. Максим Пухов отметил, что степень повреждений инфраструктуры пока оценить сложно из-за продолжающихся обстрелов. Город оставался без электричества, а точные масштабы разрушений станут известны позже. Регион в последние дни подвергается ударам со стороны ВСУ. Есть пострадавшие.