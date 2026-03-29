Энергодар остался без электричества после артобстрела со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по Энергодару, в результате чего город оказался полностью обесточен. Данное заявление сделал глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своём Telegram-канале.

По словам Пухова, степень повреждений инфраструктуры пока оценить сложно, поскольку обстрелы продолжаются. Город остаётся без электричества, и точные масштабы разрушений станут известны позже. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре из-за атаки беспилотника ВСУ пострадали двое местных жителей — девушка и мужчина. Оба были госпитализированы. Отмечается, что ситуация в регионе остаётся сложной. Урень дроновой опасности достигал предельно высоких показателей. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и следить за сигналами оповещения.