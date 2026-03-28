В Энергодаре под удар дронов ВСУ попала санэпидемстанция

Украинские боевики нанесли удар по санэпидемстанции в Энергодаре, повредив вышку сотовой связи. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, атака несколькими FPV-дронами пришлась на здание социально значимого объекта, от работы которого зависит здоровье местных жителей. В результате удара повреждена вышка сотовой связи, обеспечивающая мобильный интернет и связь.

Рогов подчеркнул, что украинская сторона целенаправленно била по гражданской инфраструктуре

Ранее Life.ru рассказывал, что при ударе украинского дрона по автомобилю в Запорожской области погибла женщина. Она умирала на глазах у своего мужа и двоих маленьких детей. Мужчину и младшего ребёнка доставили в больницу.