Женщина погибла на глазах у мужа и детей при атаке дрона в Запорожской области

В Запорожской области в результате атаки дрона по легковому автомобилю погибла женщина, её муж и маленький ребёнок госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В машине находились двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их двое детей 2020 и 2022 года рождения. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась», — написал он.

По его словам, мужчина и младший ребёнок попали в больницу. Старший физически не пострадал.

Глава региона пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области отражали воздушную атаку. В Чертковском и Шолоховском районах силы ПВО уничтожили беспилотники и ракету. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.