Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 11:39

Женщина погибла на глазах у мужа и детей при атаке дрона в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Запорожской области в результате атаки дрона по легковому автомобилю погибла женщина, её муж и маленький ребёнок госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В машине находились двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их двое детей 2020 и 2022 года рождения. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась», написал он.

По его словам, мужчина и младший ребёнок попали в больницу. Старший физически не пострадал.

Глава региона пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре и местам сборки дронов ВСУ
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области отражали воздушную атаку. В Чертковском и Шолоховском районах силы ПВО уничтожили беспилотники и ракету. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Владимир Озеров
