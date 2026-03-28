ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре и местам сборки дронов ВСУ
Обложка © Life.ru
Российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах Вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили также места сборки и запуска дальнобойных дронов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего удары наносились по 148 районам.
Также Армия России нанесла удары по позициям украинских формирований в посёлке Печенеги Харьковской области. В результате атак серьёзные потери понесла 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.