Российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах Вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили также места сборки и запуска дальнобойных дронов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего удары наносились по 148 районам.

Также Армия России нанесла удары по позициям украинских формирований в посёлке Печенеги Харьковской области. В результате атак серьёзные потери понесла 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ.