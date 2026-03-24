24 марта, 13:03

На Запорожской АЭС отключили линию «Днепровская»

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

На Запорожской атомной станции была отключена линия электропередачи «Днепровская». Это действие произошло под воздействием защитных механизмов, сообщили в телеграм-канале ЗАЭС.

Сейчас питание собственных нужд объекта переведено на резервную линию 330 кВ «Ферросплавная-1». Внутренние проверки показали, что эксплуатационные границы и условия безопасности не нарушены. Персонал находится в режиме готовности к возможным изменениям ситуации.

Все шесть энергоблоков предприятия остаются в состоянии «холодный останов». Их обслуживание ведётся в строгом соответствии с утвержденными регламентами. За радиационной обстановкой осуществляется постоянный контроль.

Уровень радиации как на самой площадке, так и на прилегающих территориях остается неизменным. Показатели не превышают естественных фоновых значений и соответствуют параметрам нормальной эксплуатации.

Что дальше, пока не уточняется. Ситуация находится под контролем оперативного персонала станции.

Никита Никонов
