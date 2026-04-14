На Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение

На Запорожской АЭС автоматическая защита отключила высоковольтную линию электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Как указали в телеграм-канале станции, ситуация находится под контролем. Другая линия, «Днепровская», остается отключённой с 24 марта 2026 года.

«В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов», — указано в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале.

Персонал штатно запустил все дизель-генераторы. Оборудование работает в нормальном режиме. Сотрудники непрерывно следят за параметрами работы. Нарушений пределов и условий безопасности не нет.

Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остаётся в норме. Персонал полностью контролирует ситуацию, сообщили на станции.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по спортивно-оздоровительному комплексу Запорожской АЭС. Атака повредила кровлю здания. Люди тогда не пострадали.