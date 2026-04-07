Дрон ВСУ ударил по комплексу Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по спортивно-оздоровительному комплексу Запорожской АЭС. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

«В спортивно-оздоровительный комплекс… прилетел дрон, начиненный поражающими элементами — шариками от подшипника», — говорится в сообщении.

По словам мэра города Максима Пухова, в результате атаки повреждена кровля здания. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за день уничтожили 15 украинских беспилотников. По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областей.