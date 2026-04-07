ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля, 18:54

Дрон ВСУ ударил по комплексу Запорожской АЭС

Обложка © Telegram / В городе ЭН

Обложка © Telegram / В городе ЭН

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по спортивно-оздоровительному комплексу Запорожской АЭС. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

«В спортивно-оздоровительный комплекс… прилетел дрон, начиненный поражающими элементами — шариками от подшипника», — говорится в сообщении.

По словам мэра города Максима Пухова, в результате атаки повреждена кровля здания. Пострадавших нет.

Украинский дрон убил семью с ребёнком во Владимирской области
Украинский дрон убил семью с ребёнком во Владимирской области

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за день уничтожили 15 украинских беспилотников. По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar