ВСУ атаковали Стерлитамак беспилотниками дальнего действия «Лютый»

Укораинская армия предприняла попытку атаки города Стерлитамак в Республике Башкортостан с использованием ударных беспилотников «Лютый». Об этом сообщает SHOT.

По городу было выпущено четыре БПЛА самолётного типа. Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала по воздушным целям.

Беспилотник «Лютый» (Ан-196) — украинский ударный дрон-камикадзе дальнего действия, разработанный КБ «Антонов» . Дрон способен преодолевать расстояние до 1000-1500 километров и нести боевую нагрузку до 50-75 килограммов . Корпус изготовлен из стеклопластика, что затрудняет его обнаружение радиолокационными средствами. Беспилотник может взлетать с обычной автомобильной дороги .

Напомним, что обломки сбитых дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.