15 апреля, 08:31

ВСУ атаковали Стерлитамак беспилотниками дальнего действия «Лютый»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Укораинская армия предприняла попытку атаки города Стерлитамак в Республике Башкортостан с использованием ударных беспилотников «Лютый». Об этом сообщает SHOT.

ВСУ атаковали Стерлитамак беспилотниками «Лютый». Видео © SHOT

По городу было выпущено четыре БПЛА самолётного типа. Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала по воздушным целям.

Беспилотник «Лютый» (Ан-196) — украинский ударный дрон-камикадзе дальнего действия, разработанный КБ «Антонов» . Дрон способен преодолевать расстояние до 1000-1500 километров и нести боевую нагрузку до 50-75 килограммов . Корпус изготовлен из стеклопластика, что затрудняет его обнаружение радиолокационными средствами. Беспилотник может взлетать с обычной автомобильной дороги .

Минобороны сообщило о 85 сбитых украинских БПЛА над регионами России за ночь

Напомним, что обломки сбитых дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Наталья Афонина
