ВСУ атаковали Стерлитамак беспилотниками дальнего действия «Лютый»
Укораинская армия предприняла попытку атаки города Стерлитамак в Республике Башкортостан с использованием ударных беспилотников «Лютый». Об этом сообщает SHOT.
ВСУ атаковали Стерлитамак беспилотниками «Лютый».
По городу было выпущено четыре БПЛА самолётного типа. Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала по воздушным целям.
Беспилотник «Лютый» (Ан-196) — украинский ударный дрон-камикадзе дальнего действия, разработанный КБ «Антонов» . Дрон способен преодолевать расстояние до 1000-1500 километров и нести боевую нагрузку до 50-75 килограммов . Корпус изготовлен из стеклопластика, что затрудняет его обнаружение радиолокационными средствами. Беспилотник может взлетать с обычной автомобильной дороги .
Напомним, что обломки сбитых дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
