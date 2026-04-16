ПВО отражает атаку беспилотников на Сочи, гремят взрывы

Рано утром 16 апреля в небе над Сочи раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям. Российские военные отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей города.

Очевидцы рассказали, что по всему побережью Сочи воет сирена воздушной тревоги. Всего было слышно 5–7 взрывов в разных частях города. Местные сообщают, что видели вспышки от взрывов со стороны Чёрного моря. Также слышна стрельба. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле нет.