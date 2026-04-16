В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт Сочи приостановил приём и отправку самолётов. Росавиация сообщила о введении временных ограничений. Сроки возобновления работы аэродрома зависят от ситуации в воздушном пространстве региона.

В сообщении Росавиации говорится, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на электронных табло.

Также остаются закрытыми аэропорты Геленджика и Краснодара — аэроузел Пашковский. Там полёты приостановили около полуночи. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00. Пашковский работает с 09:00 до 23:00.

Ранее серия взрывов от работы ПВО прогремела в ночном небе Кубани. Российские средства ПВО отражали атаки украинских беспилотников над Анапой, Туапсе и Геленджиком. Местные жители слышали в общей сложности около 10 взрывов в разных частях черноморского побережья.