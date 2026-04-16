15 апреля, 21:46

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели дополнительные ограничения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Как сообщили в Росавиации, в целях обеспечения безопасности полётов введены дополнительные запреты на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский). Согласно действующему NOTAM, Геленджик принимает рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодар — с 9:00 до 23:00.

Пассажирам, планирующим перелёты в эти города, рекомендуют уточнять статус рейсов в справочных службах аэропортов.

Росавиация разрешила полёты в Израиль

Ранее сообщалось, что российский самолёт Ил-114-300 совершил первый зарубежный демонстрационный полёт в Индии в рамках авиавыставки Wings India, вылетев из Хайдарабада в Ченнаи и обратно. Новейший турбовинтовой региональный лайнер предназначен для замены Ан-24 и зарубежных аналогов, способен работать в сложных климатических условиях и на аэродромах с ограниченной инфраструктурой. Полёт стал первым показом самолёта за пределами России.

Артём Гапоненко
