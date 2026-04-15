Росавиация разрешила полёты в Израиль

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая. Об этом сообщило ведомство.

Вылеты из аэропортов РФ возможны с 07:00 до 01:00 по московскому времени. В ночные часы (с 01:00 до 07:00) полёты запрещены. Решение принято с учётом рекомендаций Минтранса и МИД России.

Авиаперевозчики должны самостоятельно оценивать риски, в том числе руководствуясь рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Ранее полёты в Израиль были ограничены на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Израильское воздушное пространство остаётся зоной повышенной опасности из-за ракетных обстрелов и действий ПВО.

Ранее сообщалось, что война с Ираном сильнее ударила по экономике Дубая, чем предполагалось: туризм и гостиничный бизнес резко просели, больше всего пострадали трудовые мигранты. Многие сотрудники отелей, ресторанов, магазинов и строек отправлены в неоплачиваемые отпуска. Продавщица из Филиппин, работавшая в аутлет-молле, сначала была отправлена в отпуск на месяц, затем продлённый до июня без оплаты.