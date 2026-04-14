Пятизвёздочные отели пустеют, а люди едят раз в день: кого война добила в Дубае

Война с Ираном ударила по экономике Дубая сильнее, чем поначалу казалось. Город не пережил масштабных разрушений, туризм и гостиничный бизнес резко просели, а вместе с ними под удар попали самые уязвимые — трудовые мигранты. Об этом пишет The New York Times.

Речь идёт о сотрудниках отелей, ресторанов, магазинов, стройки и сервиса. Многие из них отправлены в неоплачиваемые отпуска. Работники столкнулись с сокращением зарплат или вообще рискуют быть отправленными домой. Для людей, которые живут от выплаты до выплаты и содержат семьи за границей, это стало прямым ударом по выживанию.

Одна из героинь материала The New York Times — продавщица из Филиппин, работавшая в аутлет-молле. После падения потока покупателей её сначала отправили в отпуск на месяц, а потом продлили его до июня уже без оплаты. Сейчас она подрабатывает маникюром для соседей, а вместе с мужем, который пока ещё работает, они сократили питание до одного приёма пищи в день, чтобы продолжать отправлять деньги ребёнку домой.

Похожая история и у рабочих на стройке. У кого-то формально сохранилась зарплата, но исчезли переработки, на которых держался семейный бюджет. Дополнительно ситуацию усугубляют перебои с поставками материалов и общая заморозка части проектов. Даже те, кто пока не потерял место, живут в ожидании задержек выплат и не понимают, продлят ли им визы.

Особенно болезненно это выглядит на фоне устройства самой экономики ОАЭ. Более 80% населения страны составляют мигранты, и именно они держат на себе гостиницы, рестораны, торговлю, стройку и бытовой сервис. До конфликта власти делали ставку на туризм как на один из главных драйверов роста, но теперь пятизвёздочные отели пустеют, крупные мероприятия переносятся, а аэропорт, который обычно забит пассажирами, выглядит полупустым.

Формально в регионе была пауза после договорённости США и Ирана о двухнедельном перемирии. Но напряжение быстро вернулось, а вместе с ним — страх, что спад затянется. Для Дубая это означает проблемы для бизнеса. Для мигрантов — вопрос гораздо жёстче: чем платить за жильё, что есть и не придётся ли в ближайшие недели собирать вещи и возвращаться домой.

Ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов на фоне эскалации вокруг Ирана взялись за ревизию своих внешнеполитических связей. Советник президента Анвар Гаргаш заявил, что настало время отделить надёжных партнёров от ненадёжных. Какие именно страны попали под подозрение или, наоборот, уже получили кредит доверия, советник уточнять не стал.