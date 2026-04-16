Серия взрывов от работы ПВО прогремела в ночном небе Кубани

ВСУ атакуют дронами Кубань: серия взрывов прогремела над Анапой, Туапсе и Геленджиком. Как пишет SHOT, ПВО уничтожает украинские БПЛА.

По словам местных жителей, было слышно в общей сложности около 10 взрывов в разных частях черноморского побережья. В небе были видны яркие вспышки и слышны «мерзкие звуки мопедов». В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

На фоне атаки дополнительные ограничения были введены в аэропортах Геленджика и Краснодара. Напомним, эти авиагавани в штатном режиме не принимают рейсы в ночное время.