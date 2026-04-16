В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи. Об этом утром 16 апреля сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовой атаке украинских беспилотников. В Туапсе в результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Трагедия унесла жизни двоих детей – пяти и 14 лет. Пострадали также двое взрослых. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей.