Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 03:07

В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Madhourse

Занятия отменили в школах и других образовательных учреждениях Туапсе из-за массированного налёта украинских беспилотников. Школы не будут рабоать 16 апреля. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«Сегодня, 16 апреля, в связи с ситуацией, в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях»,  — указано в сообщении.

В администрации района добавили, что в детских садах города организуют работу дежурных групп.

ПВО отражает атаку беспилотников на Сочи, гремят взрывы
Напомним, этой ночью в результате террористической атаки беспилотников ВСУ по жилым домам в Туапсе погибли двое детей. Один из погибших 5-летний ребёнок, второй — 14-летний подросток. Также пострадали двое взрослых.

Лия Мурадьян
