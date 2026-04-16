В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА

Занятия отменили в школах и других образовательных учреждениях Туапсе из-за массированного налёта украинских беспилотников. Школы не будут рабоать 16 апреля. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«Сегодня, 16 апреля, в связи с ситуацией, в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях», — указано в сообщении.

В администрации района добавили, что в детских садах города организуют работу дежурных групп.

Напомним, этой ночью в результате террористической атаки беспилотников ВСУ по жилым домам в Туапсе погибли двое детей. Один из погибших 5-летний ребёнок, второй — 14-летний подросток. Также пострадали двое взрослых.