Сводка СВО 21 апреля: Котёл для Константиновки и штурм Рай-Александровки, ВСУ бегут из Сумской области, НАТО заменят Украиной и Британией

Армия России продвигается в Сумской области, гарнизон в Константиновке оказался отрезан от снабжения, Зеленский и Мадьяр выдвинули взаимные требования, Европа и Украина готовят альянс против Москвы — дайджест Life.ru. 20 апреля, 21:07 Армия России начала наступление от границы Курской области.

Курская область 21 апреля: наступление на Сумы

ВС РФ ведут наступательные действия на границе Курской области. Войска теснят противника на Сумщине. На Украине уже бьют тревогу из-за ситуации в Сумской области. Активные штурмовые действия на нескольких участках.

— С востока и с севера малыми группами идут русские войска. Без перерыва атаки КАБ и артиллерией врага. Худшая ситуация, что может быть: Сумы могут оказаться в полуокружении, — рассказала украинская журналистка Юлия Кириенко.

Группировка «Север» отбила атаки 157-й бригады ВСУ у Тарутино и ведёт бои за Новодмитровку. Пленные сообщают, что у Новодмитровки разбита 119-я бригада Территориальной обороны. Их заменили подразделениями, в задачи которых входила охрана аэродромов.

За сутки подразделения ВС РФ уничтожили свыше 160 солдат и офицеров противника, а также бронемашины HMMWV и «Гюрза», танк Т-64, орудие полевой артиллерии БС-3, станцию РЭБ «Дамба», пикапы, грузовики и БПЛА. В районе Малой Рыбицы нанесён удар по командному пункту 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Донецкая Народная Республика 21 апреля: наступление в Константиновке

Армия России продолжает штурм Константиновки. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что ситуация для ВСУ здесь постепенно ухудшается. За ВС РФ в южной части города промзона. На востоке идут бои за частный сектор.

— Снабжение украинской группировки в Константиновке давно находится под жёстким давлением, маршруты подвозки простреливаются и местами фактически перерезаны. Подвоз боеприпасов, ротация и эвакуация идут с большими потерями, а без устойчивой логистики любая оборона начинает рассыпаться, — пишет Коц.

Под Славянском бои приближаются к Рай-Александровке. К этому населённому пункту российские войска подходят с нескольких сторон, но у противника удобное положение — высота. По данным канала «Дневник десантника», из Рай-Александровки начата принудительная эвакуация всего населения в соседний город Николаевка.

Карта СВО на 21 апреля 2026 года

Карта СВО на 21 апреля 2026 года. ВС РФ продвигаются к Сумам по нескольким направлениям. Фото © divgen

Зеленский против Мадьяра: нефть в обмен на деньги

Венгерско-украинские отношения, несмотря на смену власти в Будапеште, продолжают оставаться напряжёнными. Владимир Зеленский вспомнил об арестованных венгерскими силовиками деньгах.

— Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть, — заявил Зеленский.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, в свою очередь, обратился к Киеву с просьбой открыть нефтепровод «Дружба». Он отметил, что Будапешт не потерпит шантажа.

— Если нефтепровод «Дружба» пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет, — сказал Мадьяр.

14 апреля 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что «Дружба» заработает до конца месяца. Хотя ещё 10 апреля 2026 года он ставил срок — май. Якобы на нём проводятся ремонтные работы.

Военный блок Европы: Украина в кандидатах

Украина может войти в военный альянс европейских государств. Об этом рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

— В НАТО мы наблюдаем кризис, уже звучат голоса, всё громче и громче, из самых разных источников официальных в Европе о том, что нужно сколачивать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и, правильно, Украины, — заявил глава внешнеполитического ведомства на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Он напомнил, что Владимир Зеленский уже выражал готовность присоединиться к «новой военной машине» и начать подготовку европейцев к войне против России.

— Если учесть, что действия Зеленского руководство Евросоюза характеризует как отстаивание европейских ценностей — это значит только одно: что в очередной раз хотят объединить европейские армии под флагами нацизма, — отметил Лавров.

9 апреля 2026 года Зеленский в подкасте The Rest is Politics сказал, что без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России, и Старому свету необходимо создать альянс для «сдерживания» Москвы.

Авторы Даниил Черных