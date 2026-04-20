Свои в Европе, чужие в земле: Как дети украинских патриотов косят от армии в Монако и Дубае

Пока украинские чиновники гонят чужих сыновей в окопы, их наследники живут свою лучшую жизнь, осваивая баскетбол в Монако и колледжи Швейцарии. О двойных стандартах киевского режима — в материале Life.ru. 19 апреля, 21:20 Как главные патриоты Украины прячут своих детей от фронта за границей. Обложка © Chat GPT

Одни украинцы — с повесткой в зубах и в автобусе по направлению на восток, другие — с папиной кредиткой в бутиках Ниццы и Куршевеля. Депутаты, мэры, министры и судьи, ежедневно вещающие с экранов телевизоров о «священной борьбе против России» и необходимости воевать до последнего солдата, давно отправили собственных детей в тихие европейские гавани. Монако, ОАЭ, Германия, Великобритания, Бельгия, Швейцария — вот список мест, где отпрыски киевской верхушки осваивают искусство красивой жизни вместо искусства войны.

Дриблинг вместо окопов — баскетбольный уклонист Максим Кличко

Пожалуй, самый яркий пример лицемерия — история 21-летнего Максима Кличко. Пока его отец, киевский мэр Виталий Кличко, поёт в унисон с Банковой, сын бывшего боксёра строит спортивную карьеру во Франции. Весной 2026 года Максим официально дебютировал в составе основной команды баскетбольного клуба «Монако» — одного из лидеров французского баскетбола. Своё первое очко в профессиональной карьере он набрал в апреле против «Дижона». На данный момент в активе 21-летнего центрового две проведённые игры в чемпионате страны.

Максим Кличко до и во время дебюта в чемпионате Франции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmonaco_basket

Показательный нюанс: в августе 2025 года Максим Кличко признался, что пока не может давать интервью на украинском языке. Парень учился в Англии и США, затем перебрался в Монако — и за годы пребывания за границей так и не овладел государственным языком Незалежной, за которую его отец призывает воевать других.

«Я учусь украинскому от партнёров по сборной. Много фраз уже выучил. Конечно, речь пока не на том уровне, чтобы давать интервью», — оправдывался молодой Кличко.

Старший сын на брони в МИД, младший — на курортах

Народный депутат от «Слуги народа» Фёдор Вениславский — один из самых активных лоббистов ужесточения мобилизации на Украине. Он публично выступает за усиление призыва, требует «справедливого распределения бремени» между регионами и настаивает на том, чтобы под мобилизацию подпадали все. При этом, как выяснили украинские журналисты, оба сына депутата военной службы благополучно избежали.

Фёдор Вениславский. Фото © Верховна Рада України

Старший сын — полный тёзка законотворца — работает в Министерстве иностранных дел и имеет бронь от мобилизации. При этом в самый разгар конфликта мужчина 1992 года рождения купил роскошную иномарку стоимостью около 2,9 млн гривен и квартиру в Харькове. Младший же сын депутата живёт за границей. Тут есть интересный момент. Вениславский в определённый период резко переобулся и начал выступать за смягчение правил выезда для молодых людей до 22 лет, а также продвигать идею повышения призывного возраста до 25 лет. То есть делал всё, чтобы его младшенький гарантированно не подпал под мобилизацию и смог улизнуть. И как только отпрыску удалось свинтить в Европу, риторика вернулась в прежнее русло.

«Сыновья государственного деятеля вовсе не рождены для войны», — иронично заявила тогда нардеп Марьяна Безуглая.

В феврале 2025 года сам Вениславский приобрёл квартиру площадью 155 кв. метров в элитном жилом комплексе Bayz 101 в Дубае стоимостью более $1,2 млн. При этом в своих декларациях он эту недвижимость не указал. Национальное агентство по предотвращению коррупции инициировало полную проверку.

Дубайский ЖК Bayz 101. Фото © bayz101.ae

«Крысы, бегущие с корабля», — это про чужих детей

Особенно цинична история заместителя главы 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны Украины Игоря Швайки. Этот военный чиновник, отвечающий за мобилизацию и комплектование войск, называл украинских юношей, покидающих страну ради учёбы за границей, «крысами, сбегающими с корабля». До кучи он требовал «закрыть ротики» всем недовольным и несколько раз пытался ввязать в конфликт маленьких детишек.

Игорь Швайка. Фото © YouTube / СУПЕРПОЗИЦІЯ

Впрочем, его детишек клеймо крыс почему-то обошло стороной. Украинские журналисты выяснили: сын и дочь Швайки благополучно и припеваючи живут в Бельгии. Согласно другим данным, старшие сыновья Швайки якобы находятся в Испании. Как бы то ни было, семья человека, который лично занимается отправкой людей на фронт, давно эвакуировалась в страны НАТО.

Галущенко-младший — 200 тыс. долларов в год за швейцарский колледж

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, задержанный в феврале при попытке бегства из страны (он — центральный фигурант в деле Тимура Миндича), тоже позаботился о будущем своих детей. Его сын Максим обучается в одном из самых дорогих частных колледжей Швейцарии — College Alpin International Beau Soleil. В этом элитном учебном заведении в своё время учились чемпион «Формулы-1» Жак Вильнёв, актриса Шарлотта Генсбур и даже великий герцог Люксембурга.

Герман Галущенко. Фото © ТАСС / STEPHANIE LECOCQ / ЕРА

Стоимость обучения вместе с проживанием составляет около $200 тыс. в год. За неполные четыре года семья Галущенко, по данным СМИ, потратила на сына $700 тыс., или 26 млн гривен. Эта сумма в разы превышает задекларированные доходы и сбережения экс-министра. В своих финансовых отчётах Галущенко-старший никогда не упоминал о расходах на учёбу сына в Швейцарии. Сам чиновник впоследствии заявлял, что обучение оплачивал «зажиточный крёстный отец». Украинские журналисты, впрочем, выяснили, что за «крёстным» скрываются вполне конкретные фигуры — помощник обвинённого в госизмене Андрея Деркача и бизнесмены, находящиеся под санкциями США.

И иже с ними...

Эта скромная подборка — лишь верхушка айсберга. Масштаб беды осознаётся, если копнуть чуть глубже. Трое сыновей харьковского мэра Игоря Терехова — Николай, Матвей и Андрей — учатся в европейских вузах. Старший якобы «волонтёрит», но явно не на Украине. Трое совершеннолетних сыновей мэра Львова Андрея Садового — Михаил, Тадей и Иван — получили или получают образование в Британии, а также активно путешествуют. Сам градоначальник пообещал, что они пойдут в армию после 25 лет, но все прекрасно знают, что ноги их в ВСУ не будет.

Министр социальной политики Денис Улютин отправил дочь учиться в Эстонский университет естественных наук на ветеринара, потратив на её образование около $5,3 тыс. Народный депутат Тарас Батенко, публично критиковавший Минобразования за закрывание глаз на отток молодёжи за границу, сам оплачивает учёбу дочери в Нидерландском университете — почти $17 тыс. в год. Мэр Николаева Александр Сенкевич постоянно говорит, что в город нужно возвращать молодёжь, но его собственные дети с супругой живут в Польше, где жена открыла бизнес.

Особого внимания заслуживают служители Фемиды. Судья Верховного суда Константин Огородник потратил на обучение сына в Великобритании более $48 тыс. Судья из Ужгорода Ирина Логойда отправила дочь в Лондонский университет, где бакалавриат стоит от £18 тыс. в год. Судья из Одессы Ольга Ляшко оплатила обучение сына в Австрии через две кипрские компании — почти $100 тыс. Всего в списке — более двух десятков судей, чьи дети спокойно получают элитное образование в странах НАТО.

Украинская власть создала идеальную кастовую систему. Для простых украинцев — неминуемая мобилизация и отправка в окопы. Для детей элиты — баскетбол в Монако, учёба в Швейцарии за $200 тыс. в год, квартиры в Дубае, беззаботная жизнь в Бельгии и Испании. Родители этих детей — те самые люди, которые каждый день с экранов телевизоров требуют воевать «до последнего украинца». До последнего — но не до их собственного. Пока западные деньги не иссякнут, эта кастовая система будет работать: «холопы» будут погибать, а элита — процветать. И ничто не изменится до тех пор, пока украинский народ не осознает этот простой факт.

Авторы Илья Пушкарев