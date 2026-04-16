Хоронят НАТО ради нового монстра: Европа создаёт блок, где Украина будет тараном для России Оглавление Украину в НАТО не ждут, но сохранится ли НАТО? Способна ли Европа создать новый военный блок сама? Украину будут готовить к новой войне. И не только её Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему Украину не возьмут в НАТО, но с радостью сделают «ведущим участником» нового военного блока, чтобы воевать с Россией чужими руками. 15 апреля, 22:15 Глава МИД РФ Лавров раскрыл, как Европа тайно лепит новый антироссийский блок с Украиной.

Американцы и европейцы вынашивают планы по созданию на Западе нового агрессивного блока с вовлечением в него украинского режима, чтобы нацелить его на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США и ЕС могут создать новый военный блок вместе с Украиной в качестве «ведущего участника».

Лавров напомнил о роли экс-спецпредставителя президента США Кита Келлога, который активно участвовал в переговорах по Украине, а затем резко исчез из медийного поля. Теперь Келлог, по словам главы российской дипломатии, «продвигает идею» создания военного альянса с Киевом.

Это может прозвучать как абсурд, однако если об этом говорит министр иностранных дел, то тут нет дыма без огня. И дело даже не в выпавшем из «обоймы» Трампа Келлоге — заниматься лоббированием подобных вещей может кто угодно. В США хватает сторонников безумия. «Партия войны» в США вовсе не считает себя побеждённой и ищет новые форматы для продвижения своих агрессивных планов.

Украину в НАТО не ждут, но сохранится ли НАТО?

Несмотря на то что на Украине, да и на Западе, время от времени кто-то ещё заикается о вступлении Украины в НАТО, едва ли кто-то всерьёз в это верит. Совсем иное дело — создание отдельного блока, который полностью легитимизировал бы участие стран Запада в гибридной войне против России без риска быть втянутым в реальный вооружённый конфликт.

Впрочем, всё это так или иначе разбивалось о позицию новой американской администрации, которой противостояние с Россией и другие европейские дела были не особо интересны с самого начала. Точно так же, как и Европа не очень горела желанием втягиваться в трамповские авантюры от торговых войн с Китаем до всамделишной войны c Ираном, в которой Трамп в итоге увяз по самые уши, и даже те европейцы, что готовы были в теории поддержать его, глядя на происходящее, плюются через левое плечо и крестятся. В этих условиях и без того давно зреющий конфликт между Вашингтоном и НАТО достиг апогея.

В последнее время Трамп едва ли не каждый день повторяет мантру о предательстве союзников и намерении выйти из Североатлантического альянса. В ответ европейцы (ну, часть из них) заявляют о намерении учиться жить без США и призывают объединяться.

Способна ли Европа создать новый военный блок сама?

Вот только как объединяться без США — не очень понятно. Ну, стержень — идеология-то — есть. А вот силёнок не хватит. Ни с точки зрения финансов и оружия, ни с точки зрения собственных разногласий, которые едва ли позволят создать работающую систему управления и планирования — ведь десятилетиями всем этим занимались США и создать нечто даже отдалённо подобное с нуля и быстро совершенно нереально, сколько денег в это ни вложи.

Конечно, европейцы могут изображать кипучую деятельность по созданию альтернативы НАТО. Как пишет The Wall Street Jornal, Европа втайне готовит запасной план для НАТО на случай, если Трамп выведет США из альянса или сократит поддержку. Как утверждает издание, идея заключается в том, чтобы обеспечить гораздо более активное лидерство Европы в альянсе — дабы континент сохранил способность самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Ну, раз об этом пишет уже американская пресса, это уже никакая не тайна. И потом, трудно представить себе ситуацию, в которой США не только остались бы в блоке, но допустили бы в нём лидерство Европы или кого угодно, кроме себя. Ведь НАТО — это США и кто-то там ещё, роль «равноправного участника» или «партнёра» Вашингтон просто не устроит. Так что всё это больше похоже на попытки европейцев «запугать» Трампа: мол, если что — мы сами с усами. Это из той же серии, что слухи о создании европейского ядерного оружия, целью которых была вовсе не Россия, а США.

Блеф очевидный. Как, впрочем, и разговоры Трампа о выходе из НАТО. Создаётся впечатление, что стороны уже выложили на стол все реальные козыри-аргументы и остаётся только блефовать. Трудно прогнозировать, к чему приведёт такое противостояние, продлись оно пару лет, но нужно понимать, что к осени, когда республиканцы проиграют выборы в США, у Трампа появится куча дел внутри своей страны, к тому же с высокой долей вероятности он за два года до президентских выборов де-факто станет «хромой уткой». Так что сторонники НАТО по обеим сторонам Атлантики вполне обоснованно ждут, когда всё вернётся, «как было», будучи уверенными, что «пересиживать» Трампа осталось совсем чуть-чуть.

Впрочем, как было, уже явно не будет. Как будет — зависит напрямую от итогов разрешения украинского конфликта. Разрешения или заморозки. Прагматики из числа противников России давно поняли, что нанести нашей стране «стратегическое поражение» здесь и сейчас не получится, а значит, нужно сводить дело к заморозке и подготовке новой войны, в которой Украине снова будет отводиться ведущая роль.

Украину будут готовить к новой войне. И не только её

И, возможно, не только Украине, но и другим странам, имеющим общую границу с Россией или находящимся недалеко от неё. В орбиту нового конфликта могут быть вовлечены страны Прибалтики, Польша, Румыния, Финляндия. Именно они могут создать новый военный блок с тем, что останется от Украины после завершения или приостановки СВО.

Разумеется, существовать он будет не сам по себе, спонсировать и вдохновлять его будут страны Западной Европы, не желающие втягиваться самостоятельно: Британия, Франция, Германия.

И, разумеется, всё должно будет обделано так, чтобы исключить угрозу их прямого столкновения с Россией.

Собственно говоря, вопрос о неизбежности войны в Европе витает давно, и одной из главных проблем тут всегда виделась пятая статья НАТО, подразумевающая неизбежность третьей мировой с участием России и США. Выходом тут может стать создание нового блока, обязательства по безопасности которого и обстоятельства их вступления в силу не распространяются на НАТО. Не думаю, что Вашингтон (кто бы там ни был у власти в конечном итоге) будет против. Если же НАТО и впрямь распадётся, это и вовсе облегчит задачу архитекторам новой системы безопасности в Европе.

Вернее, новой системы опасности, ибо Европа совершенно чётко взяла курс на войну с Россией и уже никак не планирует от него отступать. Просто для этого нужно подготовить материальную и юридическую базу. Это просто вопрос времени.

И это лишний раз подтверждает мысль о том, что нельзя оставлять недовоёванную войну и какие-то непонятные «буферы» между нами и странами, с которыми предстоит воевать в будущем.

Авторы Дмитрий Родионов