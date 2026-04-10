Двойка за поведение: Пока Трамп шантажирует НАТО выходом, ЕС решил стать ядерной державой Оглавление Трамп хочет выйти из НАТО Взаимный шантаж Ядерная Европа — насколько это реально Что, если противостояние Трампа с Европой выйдет из-под контроля? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, чем опасен выход США из НАТО, почему поездка Рютте в Вашингтон провалилась и как взаимный шантаж толкает Европу к созданию своего ядерного оружия. 9 апреля, 22:15 Трамп отчитал генсека НАТО и довёл Европу до идеи создать свою ядерку. Обложка © GPTChat

Кажется, поездка генсека Марка Рютте в США к президенту Дональду Трампу вновь окончилась ничем. Надо понимать, что Рютте ездил в Вашингтон с целью хоть как-то сгладить противоречия между США и союзниками, однако это ему явно не удалось.

Сразу после встречи с Рютте Трамп на своей странице в соцсети Truth Social вновь раскритиковал НАТО, напомнив, что союзников не оказалось рядом, когда США в них нуждались, и выразил мнение, что не окажется снова, если они понадобятся. Кроме того, он напомнил о Гренландии, которую давно грозит аннексировать, назвав её «большим, плохо управляемым куском льда». С намёком, так сказать.

Рютте же, как и полагается учителю, которого только что жёстко отчитал директор школы, начал отчитывать учеников. Он заявил, что некоторые европейские страны «провалили тест», отказавшись помочь Штатам в войне против Ирана. Не уточнив, правда, кто именно.

Рютте признал, что понимает разочарование Трампа, попытавшись вяло оправдаться, мол, некоторые европейские страны среди прочего помогали США с логистикой.

Трамп хочет выйти из НАТО

История эта продолжается уже не первую неделю. 1 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что задумывается о выходе США из НАТО из-за отказа членов альянса помочь разблокировать Ормузский пролив. Это можно было бы воспринять как первоапрельскую шутку, если бы это было первое такое заявление. Но подобных заявлений только в марте на фоне отказа союзников в помощи по Ирану — было несколько. Высказывался не только Трамп. Госсекретарь Марко Рубио также обвинял альянс в невыполнении обязательств и называл его «улицей с односторонним движением». Жёстко по НАТО «проехался» и министр войны Пит Хегсет.

Министр войны США Пит Хегсет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Собственно, Трамп и ранее неоднократно критиковал НАТО и даже угрожал выйти из альянса — ещё на своём первом сроке (на всякий пожарный американский Конгресс даже принял специальный закон, осложняющий подобную перспективу, в 2024-м, когда вовсю маячил новый президентский срок Трампа). Но тут уже кажется, что это позиция всей администрации. Вопрос в том, воспринимать это как очередную угрозу или вполне серьёзно.

Конечно, трудно представить себе, что такое всё же произойдёт. Во-первых, сама по себе юридическая процедура выхода США из НАТО затруднена настолько, что делает это практически нереализуемым. К тому же терять инструмент контроля над Европой, огромный рынок реализации оружия и так далее Вашингтон вряд ли захочет, так что всё это звучит скорее как угрозы и попытка давления на союзников, с которыми у США накопилась критическая масса разногласий.

К тому же у Вашингтона достаточно других рычагов давления: ведь США — это не только крупнейший донор альянса, но и поставщик технологий, разведданных, управляющий, организатор логистики и гарант слаженности действий объединённой Европы в военной сфере, альтернативы которому в условиях многолетних тщетных попыток создать некое подобие «евроармии» нет. Необязательно выходить, достаточно сократить присутствие, чтобы Европа быстро ощутила на себе последствия.

Взаимный шантаж

В иной ситуации, возможно, достаточно было бы угроз или просто предупреждений, но тут надо понимать, что ситуация зашла слишком далеко. Для Европы Трамп и всё, что он делает, — как красная тряпка для быка. Здесь абсолютно уверены, что США никуда в итоге не денутся, а Трампы приходят и уходят, их надо просто пересидеть. Так что шантаж тут взаимный. И обе стороны имеют основания полагать, что им удастся навязать свою позицию.

Казалось бы, арсенал серьёзных аргументов у обеих сторон исчерпан. Ан нет.

Ядерная Европа — насколько это реально

Европейский союз начал прорабатывать вопрос о создании своего ядерного оружия, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют еэсовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы», — говорится в сообщении.

Откровенно говоря, сложно понять, правда ли это или попытка шантажировать Трампа, которому сценарий, при котором у Европы появится своё ядерное оружие и она сможет выйти из-под американского зонтика, явно невыгоден.

Конечно, тут немало вопросов. Создать ядерное оружие, даже открыто, не пытаясь скрыть явное нарушение Договора о нераспространении (ДНЯО), в котором чётко сказано, что подписавшие его страны (все страны Европы в том числе) обязуются не создавать ЯО, не так просто. Для этого нужны научные компетенции (научная школа), которые создаются годами, материально-техническая база, ядерные материалы и средства их обогащения. Далеко не каждая страна ЕС имеет всё это. Как и далеко не каждая страна решилась бы взять на себя ответственность стать официальной девятой ядерной державой мира.

Можно было бы предположить, что Германия хотела бы стать не только экономическим, но и военным лидером ЕС, потеснив Францию и удовлетворив скрываемые десятилетиями после Второй мировой войны амбиции. Однако если у неё и есть эти амбиции и экономические возможности для создания ЯО, то точно не будет возможности — ведь для начала нужно перестать быть оккупированной США страной, в которой до сих пор сконцентрировано самое большое количество американских военных баз в мире.

Италия, возглавляемая трамписткой Мелони, — вряд ли. Польша точно хотела бы (и постоянно просит разместить на её территории ЯО — хоть американское, хоть французское), тем более учитывая, что у власти находятся противники Трампа. Но силёнок точно не хватит. И тут против резко выступит та же Германия, которая ранее уже блокировала возможность перемещения туда американских атомных бомб.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Bergsma

Могут ли европейцы создать что-то совместно? Тоже очень много вопросов, главный из которых — статус этого оружия. Даже безотносительно нарушения ДНЯО, всё-таки это вещь весьма и весьма суверенная, которая может принадлежать одному государству, а не одновременно всему размытому политическому полусубъекту, коим является Евросоюз.

Что, если противостояние Трампа с Европой выйдет из-под контроля?

Всё же если допустить, что взаимный шантаж потеряет управляемость и развитие событий выйдет из-под контроля, что Трамп реально сойдёт с ума (а в его психической уравновешенности давно есть определённые сомнения) и попытается выйти из НАТО, и у него это получится, то у Европы совершенно точно окажутся развязаны руки для чего угодно. И дело даже не в том, что ей можно будет всё, у неё иного выхода не останется, ведь нужно будет чем-то заменить американский зонтик. Остаются ещё французы, но едва ли с этим согласится та же Германия.

В случае развития событий по этому сценарию можно ожидать краха ДНЯО и попыток сразу нескольких стран (и далеко не только в Европе) обзавестись своим ЯО. Да, это будет совершенно новая реальность, которой боится всё вменяемое человечество, но никто не говорил, что она невозможна.

И тут уже действительно возникает прямая угроза для России, куда более существенная, чем та, что существует сегодня. Да, сегодня от сотни до полутора американских бомб находятся в Европе и Турции и потенциальной целью их применения со времён холодной войны остаёмся мы. Но сегодня красная кнопка одна и находится в Вашингтоне, который, во всяком случае на словах, настроен на деэскалацию с Россией. А что, если кнопок будет несколько и окажутся они в руках отъявленных европейских русофобов, которые не столько хотели бы показать фигу Трампу, сколько исполнить свою давнюю мечту о нанесении стратегического поражения России.

В любом случае стратегическое поражение России они вряд ли нанесут, даже если ударят ядеркой, зато себе —точно. И всему миру, который может в один миг перестать быть тем, к которому мы привыкли. Если вообще сохранится мир. Во всех смыслах слова…

Авторы Дмитрий Родионов