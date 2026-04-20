Армия России ответила на террористические атаки ВСУ групповым ударом по ОПК

Российские войска нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, он стал ответом на террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в суточной сводке.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам ОПК, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — докладывает МО РФ.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Целенаправленные удары пришлись по объектам энергетики и транспорта, работающим на нужды ВСУ, а также по местам хранения и подготовки дальнобойных дронов. В 145 районах были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и наёмников из-за рубежа.