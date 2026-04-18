Армия России нанесла удар по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ

Вооружённые силы России за минувшие сутки нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников и пунктам дислокации формирований и наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Целенаправленные удары оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии были нанесены по критически важным объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающим нужды ВСУ. Под прицелом оказались также места, где хранились и готовились к запуску беспилотники дальнего действия, а также временные базы украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, расположенные в 145 районах.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала 2025 года российские подразделения осуществили 504 успешных удара по украинской территории. Из них 464 пришлись на групповые атаки, ещё 40 — на массированные. Было поражено множество мест скопления личного состава.