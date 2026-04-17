«Рекордсмены по перехватам»: Ростех передал ВС РФ новую партию истребителей Су-35С
ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С от ОАК.
Объединённая авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
«Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелёт на аэродром базирования», — говорится в сообщении.
Передача техники прошла в рамках поставок оборонного заказа, уточнили в госкорпорации. После завершения тестов истребители выполнили перелёт к месту постоянного базирования, где будут введены в эксплуатацию.
В корпорации отметили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры на значительной дальности. Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что эти машины считаются одними из самых результативных современных боевых самолётов и демонстрируют высокую эффективность по числу перехваченных воздушных целей.
По словам лётчика ВКС России, экипажи используют Су-35С для перехвата целей на дальних подступах, прикрытия ударных групп и объектов на земле, а также для уничтожения беспилотников. Кроме того, самолёты применяются для нанесения высокоточных ударов по наземным и надводным целям и проведения разведки в глубине обороны противника.
Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что выполнение государственного оборонного заказа остаётся приоритетной задачей, особенно в части оперативно-тактической авиации. Он добавил, что постоянная оптимизация производства позволяет поддерживать необходимые темпы выпуска и обеспечивать потребности ВКС современной авиационной техникой.
Ранее сообщалось, что на Западе усилились опасения по поводу роста боевого потенциала Воздушно-космических сил России, которые, как утверждается, стали более опытными и потенциально опасными для НАТО по сравнению с периодом до начала спецоперации. Конфликт на Украине предоставил российским лётчикам значительный боевой опыт и позволил освоить современные методы ведения воздушного боя.
