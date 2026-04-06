К концу 2026 года в России подготовят три лётных образца Як-130М

До конца 2026 года авиастроители соберут три лётных экземпляра модернизированного учебно-боевого самолёта Як-130М. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Яковлев» Василий Прутковский.

Сейчас специалисты работают над изготовлением техники, передаёт РИА «Новости». Согласно графику, борта будут выходить на завершающую стадию поочередно с разницей в два месяца. После сборки каждого образца конструкторы приступят к серии лётных испытаний.

Первый полёт опытной машины запланирован на июнь текущего года. Мероприятие станет важным этапом проверки характеристик обновлённой платформы.

Широкой публике прототип представили на форуме «Армия-2024». Главное отличие модернизированной версии заключается в расширенном комплексе управляемого вооружения.

Благодаря установке новых систем, воздушное судно сможет эффективно выполнять задачи в конфликтах низкой интенсивности. По сути, учебная база превращается в полноценный лёгкий штурмовик, способный наносить точные удары.

В дальнейшем машина должна стать важным элементом арсенала ВКС, сочетая функции подготовки пилотов и реального боевого применения.

Ранее над Тегераном были замечены российские учебно-боевые самолёты Як-130, что может свидетельствовать о том, что Иран готовит пилотов для истребителей Су-35. Такие самолёты используются как промежуточное звено перед переходом на более тяжёлую технику.