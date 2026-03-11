Владимир Путин
11 марта, 14:09

Российский бронеавтомобиль «Спартак» впервые заметили в столице Ирана

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» российского производства был замечен в Тегеране. Снимок был сделан агентством Getty Images.

Бронеавтомобиль «Спартак» впервые был представлен на форуме «Армия-2019». Он способен выдержать взрыв шести килограммов тротила. Дальность хода по шоссе достигает 1000 километров, а грузоподъемность без прицепа — до 1500 килограммов. Иран приобрёл «Спартак» у России для использования силами правопорядка.

Ранее над Тегераном были замечены российские учебно-боевые самолёты Як-130, что может свидетельствовать о том, что Иран готовит пилотов для истребителей Су-35. Такие самолёты используются как промежуточное звено перед переходом на более тяжёлую технику.

