11 марта, 09:52

«Удары по резине»: Китайские макеты техники заставили США опозориться в Иране

«Царьград»: Китай и Иран опозорили США благодаря использованию макетов военной техники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / animix

В соцсетях обсуждают тактику Ирана — использование надувных макетов военной техники китайского производства. По данным телеграм-каналов, Тегеран закупил до 900 тысяч имитаций танков, ракетных комплексов и самолётов. Спутниковые снимки и кадры с беспилотников не всегда позволяют отличить муляжи от реальных объектов.

Противник тратит дорогие ракеты на уничтожение резиновых копий стоимостью в несколько сотен долларов, пишет «Царьград». Китай действительно развил целую индустрию тактической маскировки, хотя официальный Пекин не комментирует поставки.

На фоне этих сообщений президент США Дональд Трамп заявляет об ослаблении военной инфраструктуры Ирана, а Тегеран отвергает поражение. Если информация о массовом применении ложных целей подтвердится, это станет примером экономически эффективной стратегии, способной снизить результативность высокоточного оружия.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» из-за возможного минирования Ормузского пролива. В соцсети Truth Social он потребовал, чтобы Тегеран немедленно убрал мины, если они там установлены.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Лия Мурадьян
