Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 09:25

Иран передаёт таинственные радиосообщения, способные быть сигналом для агентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noiz Stocker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noiz Stocker

В Иране заработали «номерные радиостанции», которые периодически передают таинственные сообщения с шифрами. Что и кому пытаются передать через сигналы, неизвестно, однако это может быть методом коммуникации властей со своими агентами за рубежом. На странную активность обратил внимание телеграм-канал «Военный осведомитель».

Одно из сообщений, передаванных иранской номерной радиостанцией. Видео © Telegram / «Военный осведомитель»

Обычно диктор или электронный голос передают в эфир набор слов, отдельных букв или чисел. Помимо простоты и дешевизны, такой способ связи гарантирует безопасность — ключ от него находится только у отправителя и адресата, и является одноразовым.

А ещё третьи лица не смогут установить, кому именно предназначалось сообщение, так как его может прослушать любой: достаточно включить радиоприёмник в нужное время и прослушать шифр. И получатель никак себя не выдаст.

Политолог объяснил, как элиты Ирана сплотились перед лицом внешней угрозы
Политолог объяснил, как элиты Ирана сплотились перед лицом внешней угрозы

Ранее агентство Reuters заявило о почти 150 пострадавших американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном. Большинство, как утверждается, получили лёгкие ранения и уже вернулись к выполнению служебных обязанностей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar