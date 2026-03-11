Иран передаёт таинственные радиосообщения, способные быть сигналом для агентов

В Иране заработали «номерные радиостанции», которые периодически передают таинственные сообщения с шифрами. Что и кому пытаются передать через сигналы, неизвестно, однако это может быть методом коммуникации властей со своими агентами за рубежом. На странную активность обратил внимание телеграм-канал «Военный осведомитель».

Одно из сообщений, передаванных иранской номерной радиостанцией. Видео © Telegram / «Военный осведомитель»

Обычно диктор или электронный голос передают в эфир набор слов, отдельных букв или чисел. Помимо простоты и дешевизны, такой способ связи гарантирует безопасность — ключ от него находится только у отправителя и адресата, и является одноразовым.

А ещё третьи лица не смогут установить, кому именно предназначалось сообщение, так как его может прослушать любой: достаточно включить радиоприёмник в нужное время и прослушать шифр. И получатель никак себя не выдаст.

