Политолог объяснил, как элиты Ирана сплотились перед лицом внешней угрозы

Иранские элиты проявили редкую сплочённость на фоне внешнего давления. Об этом рассказал политолог Павел Селезнев.

Политолог рассказал о сплочении Ирана после атак США. Видео © Пятый канал

По его словам, единогласное избрание нового верховного лидера — Моджтабы Хаменеи, сына погибшего аятоллы Али Хаменеи — показывает, что внутренних конфликтов в стране нет. Именно этого не ожидали США и Израиль, рассчитывавшие на раскол, рассказал эксперт в интервью Пятому каналу.

«Его отец давно рассматривал возможность передать власть сыну», — отметил Селезнев.

Эксперты также предупреждают, что эскалация на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива, по которому почти прекратилось судоходство, могут спровоцировать мировой экономический кризис.

Напомним, ранее Иран провёл самую мощную атаку на Израиль и объекты США с начала конфликта. По данным иранского телевидения, удары наносились по территории еврейского государства и американским объектам в течение нескольких часов и включали пуски ракет, а также запуск беспилотников.