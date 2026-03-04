Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:07

MWM: В небе над Тегераном заметили российские учебные самолёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

В небе над Тегераном заметили российские Як-130, что свидетельствует о том, что Иран готовит пилотов для Су-35, утверждает Military Watch Magazine.

Англоязычное издание полагает, что учебно-боевые самолёты используют как промежуточное звено перед переходом на тяжёлую технику. По мнению авторов, Тегеран тренирует лётчиков для будущих Су-35, поставки которых ожидаются в 2026 году. Также не исключается возможная закупка истребителей пятого поколения Су-57.

В журнале отмечают, что сейчас Як-130 и МиГ-29А могут задействовать для перехвата ракет и беспилотников в случае угрозы со стороны США или Израиля. Активность иранских ВМС может говорить о масштабном обновлении авиапарка.

«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами
«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары наносились не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. В городе Минаб на юге страны при атаке на школу для девочек погибли 175 детей и учителей. Тегеран в ответ атаковал военные базы США на Ближнем Востоке. Известно, что от действий израильских и американских ВС в Иране погибло уже более 1000 мирных жителей.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Военная техника
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar