MWM: В небе над Тегераном заметили российские учебные самолёты
В небе над Тегераном заметили российские Як-130, что свидетельствует о том, что Иран готовит пилотов для Су-35, утверждает Military Watch Magazine.
Англоязычное издание полагает, что учебно-боевые самолёты используют как промежуточное звено перед переходом на тяжёлую технику. По мнению авторов, Тегеран тренирует лётчиков для будущих Су-35, поставки которых ожидаются в 2026 году. Также не исключается возможная закупка истребителей пятого поколения Су-57.
В журнале отмечают, что сейчас Як-130 и МиГ-29А могут задействовать для перехвата ракет и беспилотников в случае угрозы со стороны США или Израиля. Активность иранских ВМС может говорить о масштабном обновлении авиапарка.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары наносились не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. В городе Минаб на юге страны при атаке на школу для девочек погибли 175 детей и учителей. Тегеран в ответ атаковал военные базы США на Ближнем Востоке. Известно, что от действий израильских и американских ВС в Иране погибло уже более 1000 мирных жителей.
