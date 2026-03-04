MWM: В небе над Тегераном заметили российские учебные самолёты

В небе над Тегераном заметили российские Як-130, что свидетельствует о том, что Иран готовит пилотов для Су-35, утверждает Military Watch Magazine.

Англоязычное издание полагает, что учебно-боевые самолёты используют как промежуточное звено перед переходом на тяжёлую технику. По мнению авторов, Тегеран тренирует лётчиков для будущих Су-35, поставки которых ожидаются в 2026 году. Также не исключается возможная закупка истребителей пятого поколения Су-57.

В журнале отмечают, что сейчас Як-130 и МиГ-29А могут задействовать для перехвата ракет и беспилотников в случае угрозы со стороны США или Израиля. Активность иранских ВМС может говорить о масштабном обновлении авиапарка.