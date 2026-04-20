Западные санкции не ослабили российский оборонный комплекс. К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав недавний массированный удар российских военных по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В публикации подчёркивается, что Москва продолжает производить ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, несмотря на жёсткие международные рестрикции.

Журнал также отмечает, что страны Запада и киевский режим не в состоянии конкурировать с Россией в оружейной гонке, особенно в сегменте баллистических ракет. Кроме того, РФ наращивает возможности по созданию ракет большой дальности.

Напомним, 16 апреля Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе высокоточным оружием по украинским оборонным и энергетическим объектам. В ведомстве назвали атаку ответом на попытки Киева повредить гражданскую инфраструктуру России.