Украина настаивает на возобновлении жёстких американских санкций против России

В ходе двухдневного визита в США премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с главой Минфина Скоттом Бессентом дальнейшее усиление санкций против России. Об итогах встречи она рассказала агентству Reuters.

Свириденко подчеркнула, что украинская сторона настаивает на сохранении и усилении действующих санкционных мер. Любые шаги по их смягчению, отмене или отсрочке неприемлемы. Глава Минфина США, как отметила премьер-министр Украины, выразил готовность продолжать поддержку Киева.

«Это была очень дружеская беседа, и он меня очень поддерживает. Я думаю, что все наши коллеги здесь, в Соединённых Штатах <...>, прекрасно это понимают: предотвращение обхода санкций, а также усиление санкций — это чрезвычайно важная мера, которую необходимо предпринять, чтобы ослабить Россию», — сказала она.

Отдельно она заявила, что взаимодействие между Киевом и Вашингтоном за последний год стало заметно плотнее. Этому способствовала совместная работа над Инвестиционным фондом реконструкции США и Украины. По итогам серии встреч в Вашингтоне украинский политик сообщила, что почувствовала «обновлённую поддержку» со стороны американских партнёров.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе продолжается работа над очередным пакетом ограничительных мер против России. 20-й пакет санкций не снят с повестки и обсуждается в прежней логике, применявшейся при предыдущих решениях. Брюссель рассчитывает на продвижение в согласовании новых мер.