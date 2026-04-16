В ЕС заявили о надежде на прогресс по 20-му пакету санкций против России

Евросоюз не снимает с повестки дня 20-й пакет санкций против России и надеется на скорейшее продвижение в его согласовании. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, подчеркнув, что работа ведётся в той же логике, что и раньше.

«Мы надеемся добиться прогресса, исходя из той же логики, которой мы руководствовались при предыдущих 19 пакетах санкций», — сказала она журналистам.

Новый пакет, как ожидается, затронет морские перевозки российской нефти, банковский сектор, криптовалюты и торговлю.

Ранее сообщалось, что правительства Венгрии и Словакии выступили с требованием к Евросоюзу приостановить действие санкций, запрещающих ввоз энергоносителей из России. О такой позиции двух стран журналистам рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который провёл телефонные переговоры со словацким коллегой Робертом Фицо.