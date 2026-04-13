13 апреля, 16:20

Мадьяр: Евросоюзу следует снять санкции с РФ сразу после конфликта на Украине

Обложка © ТАСС / АР

Глава венгерской партии «Тиса», победившей на выборах в парламент, Петер Мадьяр выразил надежу, что Запад отменит антироссийские санкции после урегулирования украинского конфликта. Таким мнением он поделился, выступая перед международной прессой.

«Я могу сказать, что как только эта война закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату... в тот момент Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы», пояснил Мадьяр.

Напомним, глава партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что его страна продолжит покупать российскую нефть и не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. В Кремле рассчитывают, что новое венгерское руководство не станет обрывать прагматичные контакты между нашими странами.

Татьяна Миссуми
