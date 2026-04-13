Песков высказался о будущем отношений с Венгрией при Мадьяре
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле рассчитывают, что новое венгерское руководство не станет обрывать прагматичные контакты между нашими странами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя победу оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.
«Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», — сказал он.
Напомним, на завершившихся накануне в Венгрии парламентских выборах убедительную победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мандатов. Нового премьер-министра изберут в течение месяца. Мадьяр уже заявил о готовности к переговорам с главой России Владимиром Путиным, а также выступает против отправки вооружений Киеву. Политологи считают, что резкого ухудшения отношений между Будапештом и Москвой ожидать не стоит.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.