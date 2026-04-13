В Кремле рассчитывают, что новое венгерское руководство не станет обрывать прагматичные контакты между нашими странами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя победу оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.

«Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», — сказал он.